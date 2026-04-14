ضبط لحوم وأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة ببني سويف

شنت مديرية الطب البيطري ببني سويف بالإشتراك مع مباحث التموين شنت حملات تفتيشية على محلات بيع وتداول اللحوم بالمحافظ’.

وأسفرت عن تم تحرير عدد واحد محضر أسماك مملحة منتهية الصلاحيه زنة ١٢ كجم، وذلك بمركز الواسطى.

تم تحرير ٢ محضر أسماك فاسدة بإجمالي وزن ٦٤ كجم سمك مجمد وذلك فى بندر بنى سويف، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر المخالفين.



وأكد الدكتور أحمد الجبالى على أن المديرية مستمرة فى عمل الحملات التفتيشية الموسعة على مستوى المحافظة والتعامل الفورى والضرب بيد من حديد على أى مخالفات تتعلق بالأمن الغذائى من أجل وصول الغذاء الصحى الآمن للمواطن السويفي .



وأضاف أن ضربات إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف مستمرة فى حملات التفتيش فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين فى محافظة_بنى سويف.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات وزير الزراعة السيد علاء الدين فاروق، والسيد المهندس مصطفى الصياد. نائب وزير الزراعة.

تحت رعاية معالى الوزير اللواء محافظ بنى سويف

ومتابعة الدكتور حامد موسى الأقنص. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقاهرة.

و تحت إشراف الدكتور مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

وفى إطار الضربات الإستباقية من أجل الاطمئنان على وصول غذاء آمن وصحى للمواطن السويفى.