هواتف آيفون 17 برو ماكس.. قرار عاجل ضد شخصين باكستانيين نصبا على المواطنين

قررت جهات التحقيق حبس شخصين باكستانيين الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالنصب على المواطنين ببيع هواتف آيفون 17 برو ماكس مقلدة بمبالغ كبيرة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص باكستاني الجنسية ومساعده، في اتهامهما بالنصب على المواطنين ببيع هواتف آيفون 17 برو ماكس مقلدة بمبالغ كبيرة، واعترف المتهمان ببيع 5 هواتف في القاهرة والجيزة بمبالغ من 30 إلى 85 ألفًا.

استغاث شخص مقيم بمنطقة السلام بالقاهرة، بعد تعرضه للنصب من شخص يدعى محمد باكستاني الجنسية مقيم في مصر، بعد بيع الأخير له هاتف محمول آيفون 17 بمبلغ 47 ألف جنيه، موهما إياه أن المنتج أصلي، ليكتشف الشاكي فيما بعد أنه تقليد.

من جانبها كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر شخص من آخر يحمل جنسية إحدى الدول، للنصب والاحتيال عليه والتحصل منه على مبلغ مالي نظير شراء هاتف محمول واكتشافه أنه مقلد.

وبالفحص أمكن تحديد الناشر، شيف بمحل حلويات، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، وبسؤاله أفاد بتضرره من شخص يحمل جنسية إحدى الدول، تعرف عليه بمحل عمله، للنصب والاحتيال عليه وبيعه هاتف محمول له بأقل من سعره الرسمي، وعقب انصرافه اكتشف بأن الهاتف مقلد.

تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة يحملان جنسية إحدى الدول - مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة مقلدة - مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تبين ارتكابهما 3 وقائع بذات الأسلوب.