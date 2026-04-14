محافظ دمياط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكفر البطيخ

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ، وذلك في إطار متابعته لسير العمل بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين..

جاء ذلك بحضور النائبة عبير رخا والنائب فوزى الجوجرى عضوا مجلس النواب و محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ..

وخلال الزيارة،، تفقد " المحافظ " المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث تابع سير العمل بملفات التصالح فى مخالفات البناء و تقنين أراضى الدولة، و خدمات اليوم الواحد ، و نسب الإنجاز بها ، وشدد " محافظ دمياط " على سرعة الدفع بمعدلات العمل و إنهاء الإجراءات المتأخرة.

والتقى " محافظ دمياط " مع المواطنين واستمع إلى مطالبهم وناقش مشاكلهم ، و استمع أيضًا إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة لهم

وقد عقد " الدكتور حسام الدين فوزى " لقاء ناقش خلاله عدد من الملفات والمطالب الخاصة بمدينة كفر البطيخ و القرى التابعة للمركز .