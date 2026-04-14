دمياط.. استكمال مبنى نقطة الإسعاف بكفر البطيخ

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية، بمدينة كفر البطيخ، جاءت بحضور النائب فوزى الجوجرى والنائبة عبير رخا عضوا مجلس النواب والنائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

واستهل " المحافظ " جولته بتفقد مبنى نقطة الإسعاف بالمدينة ، حيث تم إنشاء الهيكل الخرسانى بالجهود الذاتية ودعم النائب فوزى الجوجرى و جمعية البر والتقوى ، حيث ناقش " الدكتور حسام الدين فوزى " آليات استكمال المبنى وتشغيله لخدمة المنطقة وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة بالانشاء .

واستكمل " محافظ دمياط " جولته بتفقد ميدان كفر البطيخ، بعد تنفيذ أعمال التطوير بالمشاركة المجتمعية ، واطلع على الاعمال النهائية بالميدان الذى تم تنفيذه بشكل يتواكب مع الهوية الخاصة بالمحافظة.