ضبط 3 مخابز تلاعبت فى أوزان رغيف الخبز ببورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة رقابية مكبرة استهدفت المخابز البلدية بنطاق حي غرب.في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وبتوجيهات مشددة من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بضرورة التصدي بكل حزم لأي تلاعب بقوت المواطنين أو انتقاص من حقوقهم في رغيف الخبز المدعم

وبمتابعة ميدانية من الأستاذ محمد حلمي جاد الرب مدير عام المديرية، والأستاذة أماني صقر وكيل المديرية، تم تشكيل حملة مكبرة بقيادة

و أسفرت عن رصد وضبط عدد من المخالفات الجسيمة داخل المخابز البلدية.

ضبط ٣ مخابز تلاعبت فى اوزان رغيف الخبز خلال حملة رقابية موسعة على المخابز ببورسعيد

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير مجموعة من المحاضر والتقارير الرقابية، شملت ضبط ٣ مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن عن المعدلات القانونية، وتقرير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم وجود ميزان حساس، ومحضرين آخرين لعدم الالتزام بـ نظافة أدوات العجين، مما يمثل إخلالاً بالاشتراطات الصحية والتموينية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة لن تسمح بأي تهاون في منظومة الخبز، مشدداً على استمرار الحملات المفاجئة بجميع الأحياء لضبط المتلاعبين بالأوزان والأسعار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يضمن جودة الرغيف المقدم للمواطن ووصول الدعم بالكامل دون انتقاص.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة، وجارٍ المتابعة الدورية لضمان التزام كافة المخابز بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة.



واكدت محافظة بورسعيد أن الأجهزة الرقابية في حالة استنفار دائم، وأن مكتب السيد المحافظ يتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة الخبز للتعامل الفوري معها بكل حزم.