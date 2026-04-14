الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

سيناريو جديد يحدد منافس مصر في كأس العالم 2026.. ما هو؟

أحمد أيمن

في ظل حالة الغموض التي تحيط بمشاركة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2026، يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيناريو بديلًا لضمان اكتمال عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الشكوك بشأن مشاركة إيران ترتبط بتطورات سياسية وأمنية في منطقة الشرق الأوسط، ما دفع «فيفا» إلى بحث خيارات متعددة للتعامل مع احتمالية انسحاب المنتخب الإيراني قبل انطلاق البطولة. 

من هو بديل منتخب إيران؟

أحد أبرز المقترحات المطروحة يتمثل في تنظيم بطولة مصغّرة تضم أربعة منتخبات، لتحديد الفريق الذي سيحل بديلًا لإيران في حال غيابها رسميًا. 

وتستهدف هذه الفكرة الحفاظ على نظام البطولة الذي يشمل 48 منتخبًا، دون الإخلال بالتوازن التنافسي بين القارات. 

وبحسب التصور الجاري دراسته، قد تضم الدورة فريقين من قارة أوروبا، إلى جانب فريقين من قارة آسيا، يتم اختيارهم وفقًا لتصنيف «فيفا» العالمي، خاصة من بين المنتخبات التي لم تنجح في التأهل المباشر للمونديال. 

وتشير الترشيحات الأولية إلى إمكانية مشاركة منتخبات مثل إيطاليا والدنمارك من أوروبا، والإمارات ومنتخب آسيوي آخر وفق الترتيب الدولي. 

هل ينسحب منتخب إيران؟

رغم تداول هذه السيناريوهات، لم يصدر «فيفا» أي قرار نهائي حتى الآن بشأن آلية اختيار البديل أو موعد إقامة البطولة المصغرة، حيث لا تزال المشاورات مستمرة لدراسة جميع الخيارات المتاحة قبل الحسم الرسمي. 

في سياق متصل، كشفت تقارير سابقة أن الجهات الرياضية في إيران تربط موقفها النهائي من المشاركة برد «فيفا» على بعض القضايا المتعلقة بملاعب استضافة المباريات، ما يزيد من حالة الترقب حول مصير المنتخب في البطولة. 

يُذكر أن منتخب إيران يقع ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم، إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، وهو ما يجعل أي قرار بشأن مشاركته مؤثرًا بشكل مباشر على شكل المنافسة في هذه المجموعة. 

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض طلب منتخب إيران بنقل مبارياته، مؤكدًا تمسكه بالجدول الرسمي وعدم إجراء أي تعديلات على أماكن إقامة المباريات. 

وفي هذا السياق، شدد رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، على ضرورة فصل الرياضة عن التوترات السياسية، مؤكدًا أن البطولة ستُقام وفق الخطة الموضوعة، في رسالة واضحة تعكس رفض الاتحاد الدولي لأي تغييرات مرتبطة بالظروف السياسية.

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
فوائد تناول الترمس
