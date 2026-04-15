الأمر صعب.. أول تعليق من أشرف حكيمي بعد الفوز علي ليفربول

احتفل اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بعد الفوز علي ليفربول في دوري أبطال أوروبا والتأهل إلي نصف نهائي



ونشر حكيمي صور له من مباراته امام ليفربول عبر حسابه الشخصي اكس وعلق قائلا :" عندما كان الأمر صعبًا، كنا حاضرين.

‏إلى نصف النهائي 🔥



وودّع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته اليوم، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء على ملعب أنفيلد، ضمن إياب ربع نهائي البطولة.

بتلك النتيجة تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور نصف النهائي، منتظرًا الفائز من مباراة آرسنال وسبورتينج لشبونة.