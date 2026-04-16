محافظ الأقصر يشهد تكريم 60 من حفظة القرآن بمعهد البياضية الأزهري

شارك المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب معهد البياضية الأزهري، بحضور اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلى صادق رئيس مركز ومدينة البياضية، وفضيلة الشيخ محمود الطيب وكيل وزارة منطقة الأقصر الأزهرية، وفضيلة الشيخ على صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر.

وخلال الحفل، تم تكريم 60 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم كاملًا، ونصف كتاب الله، وربع القرآن، تقديرًا لجهودهم وتميزهم في حفظ كتاب الله.

وأكد محافظ الأقصر، في كلمته، أن القرآن الكريم يمثل منهج حياة متكاملًا وسلوكًا مجتمعيًا يسهم في رفعة الوطن وتقدمه في مختلف المجالات، مشيدًا بدور الأزهر الشريف كمنارة للعلم ونشر الإسلام الوسطي في العالم.

كما وجه التحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مثمنًا جهوده في نشر قيم الاعتدال، وأعرب عن فخره واعتزازه بأبناء المحافظة من حفظة القرآن الكريم، مشيدًا بما حققوه من إنجاز يعكس قوة الإرادة والالتزام.