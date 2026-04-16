واشنطن تفتح مسارًا للتكامل الأفريقي.. مصر تدفع نحو صوت موحد وتوسيع الاستثمارات عبر AfCFTA

عقد الدكتور محمد فريد صالح اجتماعًا مع وامكيلي ميني، الأمين العام لسكرتارية African Continental Free Trade Area، وذلك على هامش سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها الوزير في واشنطن، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الاتفاقية وتعزيز التعاون المشترك بما يدعم جهود الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة.



وأكد الوزير خلال اللقاء الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، مشيرًا إلى أهمية تسريع وتيرة تفعيل الاتفاقية وتحقيق نتائج ملموسة على صعيد التجارة والاستثمار.

كما أوضح أن الرؤية المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية ترتكز على الربط بين التجارة والاستثمار الموجه للتصدير، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية ودعم جهود التصنيع ومواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة نقص النقد الأجنبي في عدد من الدول الأفريقية.



وأضاف فريد أن مصر تعمل على تنسيق الجهود والسياسات مع الدول الأفريقية لتبني صوت أفريقي موحد في السياسات والقرارات التجارية على المستوى الدولي، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والقانونية لتقوية الموقف التفاوضي للدول الأفريقية في قضايا التجارة، لا سيما في إطار World Trade Organization، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة.



كما بحث الجانبان تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتنظيم منتدى أعمال رفيع المستوى على هامش الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي المقرر عقده في العلمين الجديدة، بهدف الترويج المشترك للفرص الاستثمارية والتجارية وجذب كبار المستثمرين، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار البينية داخل القارة.



ومن جانبه، أعرب وامكيلي ميني عن تقديره للدور الذي قامت به مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي في دعم مسار المفاوضات القارية وتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيدًا بالتقدم المحرز في عدد من الملفات الفنية، خاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ لقطاع السيارات والتطورات في قطاعي المنسوجات والملابس.



وأكد الأمين العام للاتفاقية تطلع سكرتارية AfCFTA إلى تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسريع تنفيذ الاتفاقية وتعظيم الاستفادة منها على مستوى الدول الأعضاء، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق المشترك لدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز فرص التجارة والاستثمار داخل القارة.