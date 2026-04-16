فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة من محاولة انتحا ر في الوادي الجديد
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

واشنطن تفتح مسارًا للتكامل الأفريقي.. مصر تدفع نحو صوت موحد وتوسيع الاستثمارات عبر AfCFTA

جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد الدكتور محمد فريد صالح اجتماعًا مع وامكيلي ميني، الأمين العام لسكرتارية African Continental Free Trade Area، وذلك على هامش سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها الوزير في واشنطن، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الاتفاقية وتعزيز التعاون المشترك بما يدعم جهود الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة.
 

وأكد الوزير خلال اللقاء الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، مشيرًا إلى أهمية تسريع وتيرة تفعيل الاتفاقية وتحقيق نتائج ملموسة على صعيد التجارة والاستثمار.

 كما أوضح أن الرؤية المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية ترتكز على الربط بين التجارة والاستثمار الموجه للتصدير، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية ودعم جهود التصنيع ومواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة نقص النقد الأجنبي في عدد من الدول الأفريقية.


وأضاف فريد أن مصر تعمل على تنسيق الجهود والسياسات مع الدول الأفريقية لتبني صوت أفريقي موحد في السياسات والقرارات التجارية على المستوى الدولي، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والقانونية لتقوية الموقف التفاوضي للدول الأفريقية في قضايا التجارة، لا سيما في إطار World Trade Organization، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة.


كما بحث الجانبان تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتنظيم منتدى أعمال رفيع المستوى على هامش الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي المقرر عقده في العلمين الجديدة، بهدف الترويج المشترك للفرص الاستثمارية والتجارية وجذب كبار المستثمرين، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار البينية داخل القارة.


ومن جانبه، أعرب وامكيلي ميني عن تقديره للدور الذي قامت به مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي في دعم مسار المفاوضات القارية وتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيدًا بالتقدم المحرز في عدد من الملفات الفنية، خاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ لقطاع السيارات والتطورات في قطاعي المنسوجات والملابس.


وأكد الأمين العام للاتفاقية تطلع سكرتارية AfCFTA إلى تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسريع تنفيذ الاتفاقية وتعظيم الاستفادة منها على مستوى الدول الأعضاء، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق المشترك لدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز فرص التجارة والاستثمار داخل القارة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

توريد قمح

صوامع الوادي الجديد تستقبل 11 ألف طن قمح

بيان المحافظات الفائزة

تعليم قنا يحقق المركز الثاني جمهورياً في مسابقة تدوير المخلفات

وزيرة التنمية المحلية

استمرار حملات التفتيش للتأكد من انضباط العمل بالأحياء والمراكز والمدن

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد