أخبار التكنولوجيا | بطارية ضخمة وكاميرا مبهرة إليك مواصفات هاتف أوبو فايند إكس 9 ألترا وواتساب هيقلب الموازين بميزة جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بطارية ضخمة وكاميرا مبهرة إليك مواصفات هاتف أوبو فايند إكس 9 ألترا

لم تنتهِ شركة أوبو بعد من سلسلة هواتف فايند إكس 9 ، لكن الشائعات حول خليفتها بدأت تتصدر عناوين الأخبار.

من المتوقع أن تضم سلسلة فايند إكس 10 ثلاثة طرازات حتى الآن: فايند إكس 10، وفايند إكس 10 برو، وفايند إكس 10 برو ماكس

كشف تسريب جديد من حساب Digital Chat Station على موقع Weibo أن الطراز الأساسي سيأتي بشاشة مقاس 6.59 بوصة، يُقال إنها شاشة OLED مسطحة بدقة 1.5K.

تُظهر تصميمًا مألوفًا مع شاشة خلفية.. أول صورة مسربة لهاتف Xiaomi 18 Pro

ظهرت وفقا للتسريبات مجموعة جديدة من الصور، يُقال إنها تُظهر هاتف Xiaomi 18 Pro القادم، وعلى الرغم من أن الهاتف لا يزال على بعد أشهر من الإطلاق يبدو أن الهاتف يحتفظ بلوحة الكاميرا العريضة في الخلف مع إعداد كاميرا ثلاثية وشاشة خلفية ثانوية . وتظهر الصورة الحالية للتصميم الداخلي للهاتف، وليس شكله النهائي.

منافس شري لأيفون .. سامسونج تعمل على هاتف جديد بميزات ثورية

يبدو أن سامسونج لم تنتهِ بعد من تجاربها على الهواتف ثلاثية الطي

تشير براءة اختراع جديدة إلى أن الشركة قد تعمل على تصميم مختلف، يبدو أكثر عملية للاستخدام اليومي.

ووفقا للتسريبات تعمل الشركة حاليا على إطلاق هاتف Galaxy Z TriFold Wide، بتصميم أعرض عند إغلاقه، يُشبه الهاتف العادي، مع زيادة طفيفة في العرض عند فتحه، ليتحول إلى شاشة أكبر تُشبه شاشة الجهاز اللوحي، وهي أنسب لمشاهدة الفيديو وتعدد المهام مقارنةً بالجيل الأول من TriFold.

تسريبات تكشف عن مواصفات قوية وسعر تنافسي.. ماذا يقدم موتورولا

تُشير التقارير إلى أن موتورولا تُحضّر لإطلاق سلسلة Razr 70 في الصين. وقد حصل الطراز القياسي مؤخرًا على موافقة هيئة TENAA الصينية، ما كشف عن جميع مواصفاته قبل الإطلاق. والآن، وافقت الهيئة نفسها على Razr 70 Ultra، مُفصّلةً مواصفاته الأساسية. إليكم تفاصيل نسخة Ultra.

بين اندرويد وحاسوبك الشخصي إليك أسرع تطبيق لنقل الملفات بسهولة

كشفت Nothing عن نظام جديد لنقل الملفات بسهولة بين هواتف اندرويد وأجهزة الحاسب، وذلك في وقت قد بدأت فيه بعض الشركات بالقيام تقديم العديد من الحلول المشابهة مثل دعم AirDrop على بعض الأجهزة وذلك من خلال تطبيق Nothing Warp، والذي يوفر طريقة سريعة لمشاركة الملفات بين الهاتف والحاسب العامل بنظام macOS أو Windows أو Linux.