خبير عسكري : الوجود البحري الأمريكي يتجاوز الحصار

أكد الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، أن التحركات البحرية الأمريكية في المنطقة لا تقتصر على فرض حصار بحري، بل تعكس استعدادًا عسكريًا شاملاً لمواجهة احتمالات تصعيد متعددة خلال الفترة المقبلة.

ترتيبات سابقة مرتبطة بتطورات ميدانية

وأوضح، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هذا الانتشار العسكري ليس وليد اللحظة، بل يأتي ضمن ترتيبات سابقة مرتبطة بتطورات ميدانية متسارعة، لافتًا إلى أن القوات الأمريكية المنتشرة تشمل مدمرات مزودة بصواريخ، وقطعًا بحرية مخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب حاملة طائرات وطائرات تنفذ عمليات عسكرية ضد إيران.

تصعيد في المواقف الإيرانية

وأشار إلى أن هذا الحضور العسكري يتزامن مع تصعيد في المواقف الإيرانية، حيث لوّحت طهران بإمكانية فرض حصار على موانئ الخليج وعرقلة صادرات النفط، حال استمرار التوترات الحالية.

التصريحات الإيرانية الأخيرة

وأضاف أن التصريحات الإيرانية الأخيرة اعتبرت التحركات العسكرية الأمريكية عملاً عدوانيًا وانتهاكًا لوقف إطلاق النار، وهو ما يعكس تصاعد حدة التوتر في المنطقة، ويجعل المشهد مفتوحًا على سيناريوهات متعددة في المستقبل القريب.