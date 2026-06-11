بدء إجراءات استبدال العدادات الكودية بعدادات دائمة ببني سويف للتيسير على المواطنين

تُعلن محافظة بني سويف، البدء في الإجراءات التنفيذية الخاصة باستبدال العدادات الكودية بأخرى دائمة للمواطنين الحاصلين على نماذج إتمام التصالح، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وتنفيذًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، واستجابةً للشكاوى الواردة من المواطنين بشأن آليات تغيير العدادات عقب استكمال إجراءات التصالح.

حيث أوضحت وزارة التنمية المحلية والبيئة، أنه تم التنسيق بين إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة،ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد طلب رقم (398) على منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية، للتقدم بطلب تغيير عداد كودي للحاصلين على نماذج إتمام التصالح (7 أو 8 أو 10)،ويتم الرد بخطاب يتم تسليمه للمواطن للتوجه إلى شركات المرافق لاستبدال العداد الكودي.