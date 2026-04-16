لم أسع للتريند .. شاب من ذوي الهمم يحكي كواليس فيديو رقص له أشعل السوشيال ميديا

روى الشاب محمد هاشم، أحد النماذج الملهمة من ذوي الهمم، تفاصيل تصدّر فيديو رقصه في أحد الأفراح مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لم يكن يسعى إلى الشهرة أو التريند، وأن ما حدث جاء بشكل عفوي تمامًا دون أي ترتيب مسبق.



وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه نشر الفيديو على صفحته الشخصية بشكل طبيعي لتوثيق لحظة فرح مع صديقه، قبل أن يفاجأ بعد فترة بإعادة تداوله على نطاق واسع وتحوله إلى حديث رواد السوشيال ميديا.

وأضاف هاشم أن الفيديو لم يكن مقصودًا به أي هدف سوى التعبير عن لحظة سعيدة عاشها بشكل بسيط، مشيرًا إلى أنه اعتاد مشاركة لحظاته اليومية دون التفكير في حجم التفاعل أو الانتشار.

وأكد أن ما حدث يعكس كيف يمكن لمشهد عفوي أن يتحول إلى حالة واسعة على مواقع التواصل دون تخطيط مسبق.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه يعيش حياته بشكل طبيعي، ويرفض النظر إليه باعتباره حالة استثنائية، مشددًا على أن الأهم بالنسبة له هو الاستمرار في العمل والحياة بثبات بعيدًا عن ضجيج الشهرة أو الأضواء.