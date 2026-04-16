نوتينجهام فورست يتقدم على بورتو بهدف نظيف بالشوط الأول بإياب ربع نهائي الدوري الأوروبي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي نوتينجهام فورست الإنجليزي وبورتو البرتغالي بتقدم نوتينجهام بنتيجة 1-0، على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل هدف نوتنجهام فورست اللاعب مورجان جيبس وايت في الدقيقة 12 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني لفريق نوتينجهام فورست التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه بورتو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

نوتينجهام فورست ضد بورتو

ويستضيف ملعب سيتي جراوند، معقل نوتينجهام فورست، المواجهة الحاسمة في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي يوروبا ليج، وسط ترقب كبير لمعرفة هوية المتأهل إلى نصف النهائي.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب دراجاو، في مباراة جاءت قوية ومتكافئة بين الطرفين.

ويغيب عن صفوف نوتينجهام فورست اللاعب إليوت أندرسون بعد وفاة والدته، وسط حالة من الدعم والتضامن من جانب الجهاز الفني واللاعبين، كما قدم نادي بورتو تعازيه الرسمية.

مباراة نوتينجهام فورست ضد بورتو

تشكيل نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ويليامز – موريلو – سانجاري – أينا.

خط الوسط: جايبس-وايت – دومينجيز – هاتشينسون.

خط الهجوم: وود – نداوي – جايير كونيا.

تشكيل بورتو

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ألبرتو – يان بيدناريك – تياجو – زيدو.

خط الوسط: بابلو – فوفانا – جابري.

خط الهجوم: ويليام – بورخا – موفي.

وتأتي المباراة في ظل طموحات متباينة بين الفريقين؛ حيث يسعى نوتنجهام فورست للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة مشواره الأوروبي، بينما يطمح بورتو في تأكيد خبرته القارية وحسم بطاقة التأهل.