السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين: هناك سيدات يرفضن حقوقهن بعد الطلاق وهدفهم حبس الزوج

البهى عمرو

 قالت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، إنها تعارض نظام “الرؤية” المعمول به في قانون الأحوال الشخصية الحالي، معتبرة أنه يمس كرامة الطفل والأب على حد سواء، ومشددة على ضرورة استمرار دور الأب في احتواء أبنائه حتى بعد الانفصال.

وأضافت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن تفضيل أحد الوالدين بشكل مطلق في تربية الأبناء، سواء الأم أو الأب، ينعكس سلبًا على الأطفال، مؤكدة أن هذا الطرح قد يؤدي إلى نشأة جيل يعاني من اضطرابات نتيجة غياب التوازن الأسري.

وقال إن هناك 245 ألف حكم نفقة يتم تنفيذه من خلال بنك ناصر خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وأن هناك 395 ألف مستفيد يحصلون على نفقة من بنك ناصر، ةأن هناك عددًا من الرجال لا ينفقون على أولادهم، مؤكدة أن الرجال عليهم أموال لصالح بنك ناصر تقدر بـ7 مليارات جنيه بسبب تأخر النفقة.

وأشارت إلى أن البنك يقوم كل ثلاثة أشهر برفع قضايا على المتأخرين عن السداد، من أجل التحصيل، مؤكدة أن النفقة حق يجب سداده لصالح الأبناء.

وفيما يتعلق بقانون الخُلع، أشارت إلى أن وصفه بالظالم للرجل غير دقيق، موضحة أن بعض الأزواج يتعمدون عدم تدوين مقدم الصداق بشكل واضح عند عقد الزواج لتقليل الرسوم، وهو ما يترتب عليه فقدان بعض حقوقهم لاحقًا عند اللجوء إلى الخُلع.

وأكدت أن مسألة مشروعية الخُلع من اختصاص الأزهر الشريف وحده، ولا ينبغي لغيره إصدار أحكام دينية بشأنه، لافتة إلى أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة في مثل هذه القضايا.

كما أشارت إلى ضعف ثقافة الحوار بين الأزواج، موضحة أن نسبة من يتمكنون من التوصل إلى اتفاق بعد الانفصال لا تتجاوز 2 إلى 3%، وهي حالات تُقدَّم فيها مصلحة الأطفال، بينما تشهد النسبة الأكبر خلافات حادة.

وأضافت أن بعض الآباء قد يلجأون إلى ترك العمل للتهرب من النفقة، في حين قد تتنازل بعض الأمهات عن حقوقهن بدافع الانتقام أو السعي لمعاقبة الطرف الآخر.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المشكلات لا ترتبط بجنس معين، فليس كل الرجال أو النساء على خطأ، مشددة على أن المعيار الحقيقي يجب أن يكون تحقيق مصلحة الأطفال والعدل بين الطرفين.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الإيجار القديم

السكن البديل للمستأجرين.. هل يلزم طلب إقرار إخلاء الوحدة؟

النائب محمد أبو العينين

برئاسة أبو العينين.. مجلس النواب يستضيف الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب الإصلاح والتنمية

بشرى سارة لمرضى السكر.. إيرين سعيد: مبادرة رئاسية لتوفير أجهزة القياس للأطفال

بالصور

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

فيديو

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد