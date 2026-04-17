بعد سيول قوية .. تحرك عاجل لحصر خسائر مزارع سانت كاترين

باشرت اللجنة التي شكّلها محافظ جنوب سيناء أعمالها، اليوم، لحصر أضرار السيول التي السعال ووادي الشقيراء بمدينة سانت كاترين، مع التركيز على المزارع الواقعة في نطاق تلك المناطق.

وتضم اللجنة مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، والدكتور أحمد الكومي، وكيل وزارة الموارد المائية والري، إلى جانب عدد من ممثلي مديرية الزراعة وديوان عام المحافظة؛ وذلك للوقوف ميدانيًا على حجم الخسائر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمحاصيل والبنية الزراعية.

وكانت وديان الشقيراء والسعال قد شهدت، أمس، سيولًا قوية امتدت لمسافات كبيرة، وأسفرت عن تضرر عدد من الأراضي الزراعية، دون ورود أنباء عن خسائر في الأرواح.