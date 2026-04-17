خالد الغندور يطرح سؤالا مهمًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة بلوزداد

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا لجماهير الزمالك ، قبل ساعات من انطلاق مواجهة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب خالد الغندور عب فيسبوك :توقعاتكم لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة.

ويكفي الزمالك تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.