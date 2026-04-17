مش هعرف أتسامح مع ماضيها | عمر كمال يكشف قصة ارتباطه

كشف المطرب عمر كمال، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه ينتمي لأسرة بسيطة ومتدينة.

واضاف المطرب عمر كمال، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"الناس بتعاملني معاملة الأجانب وبدفعوني فلوس كتير لما اشتري اي حاجة ومش هينفع افاصل".

وتابع عمر كمال، أنه :"كنت مرتبط بواحدة بتطلب مني تكاليف كتيرة في عمل نحت للجسم .. وسبتها بسبب اني مش هعرف اتسامح مع ماضيها".

وأكمل عمر كمال، أن :"مش عارف اعيش معاها بسبب الماضي الخاص بها وكنت بحبها جدا"