الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Dimensity 9600 Pro.. معالج موبايل جديد يتفوّق على A19 Pro وSnapdragon 8 Elite

Dimensity 9600 Pro
Dimensity 9600 Pro
احمد الشريف

كشفت تسريبات جديدة نقلها موقع Wccftech عن أن شريحة MediaTek القادمة Dimensity 9600 Pro حققت قفزة قوية في اختبارات الأداء المبكرة، متفوقة على كلٍّ من معالج أبل A19 Pro ومعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 بهامش يصل إلى 25% في بعض سيناريوهات الاختبار. 

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام جاءت من نتائج غير رسمية لاختبارات Geekbench 6 تم تسريبها على يد مسرّب معروف، حيث أظهرت تفوقًا واضحًا في الأداء متعدد الأنوية لصالح شريحة ميدياتك الجديدة مقارنةً بأقوى الشرائح الحالية في سوق الهواتف الذكية. وإذا تأكدت هذه النتائج عند الإطلاق الرسمي، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها معالج من MediaTek منافسيه الرئيسيين من أبل وكوالكوم بهذه الفجوة الواضحة على الورق.

معمارية جديدة على دقة 2 نانومتر

أشار Wccftech إلى أن Dimensity 9600 Pro ستكون أول شريحة من ميدياتك تُصنع بدقة 2 نانومتر من TSMC (عقدة N2P المتقدمة)، وهي نفس العقدة التصنيعية التي يُتوقع أن تعتمد عليها أبل في أجيال مقبلة من معالجاتها للفئة العليا. 

وتعتمد الشريحة، وفق التسريبات، على معمارية CPU غير تقليدية من نوع 2+3+3، أي نواتان أساسيتان «Prime» عالية التردد، وثلاث نوى قوية للأداء المرتفع، وثلاث نوى إضافية للأداء العالي أيضًا بدل «أنوية توفير الطاقة» التقليدية، في توجه يركّز بوضوح على القوة الخام أكثر من الاقتصاد في الاستهلاك. 

يعني هذا التصميم عمليًا أن الشريحة موجهة لهواتف فلاجشيب تركّز على الأداء والألعاب والمهام الثقيلة، مع الاعتماد على تحسينات TSMC في كفاءة الطاقة لتعويض غياب مجموعة أنوية «موفرة» واضحة.

تفوّق في Geekbench على أبل وكوالكوم

بحسب Wccftech، أظهرت النتائج المسرَّبة أن Dimensity 9600 Pro حققت أرقامًا في Geekbench 6 تتجاوز ما يقدمه معالج A19 Pro من أبل ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 في الاختبارات متعددة الأنوية بنسبة قد تصل إلى 25%. 

وللمقارنة، كان تقرير سابق لنفس الموقع قد أشار إلى أن Snapdragon 8 Elite Gen 5 تفوّق على الجيل السابق له بنحو 22.5% في الأداء المتعدد الأنوية، بينما احتفظ A19 Pro بصدارة الأداء في النواة الواحدة (Single‑Core)، وهو ما جعل أبل لسنوات مرجعًا في هذا النوع من الأداء.

الآن، يبدو أن ميدياتك تستهدف تحديدًا كسر احتكار أبل وكوالكوم لقمة الرسوم البيانية في أداء المعالجات، على الأقل في اختبارات Geekbench التي تقيس قدرة المعالج على التعامل مع مهام حسابية مكثفة.

مع ذلك، يشير محللون إلى أن هذه النتائج لا تزال مبنية على نسخة أولية (Prototype)، وقد تتغير الأرقام مع ضبط الترددات وإدارة الحرارة في الأجهزة النهائية التي ستصل للمستخدم.

GPU جديد وقفزة في الذكاء الاصطناعي

توضح منشورات Wccftech على المنصات الاجتماعية أن Dimensity 9600 Pro لن تكتفي بتحديث المعالج المركزي، بل ستأتي أيضًا بوحدة رسوميات جديدة من عائلة Immortalis G‑925 مكوّنة من 12 نواة، مع وعود بزيادة في الأداء الأقصى بنسبة 41%، وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 44%، وتحسين أداء تتبع الأشعة (Ray Tracing) بنسبة 40% مقارنةً بالجيل السابق. 

تجعل هذه التحسينات الشريحة مرشحة بقوة لتقديم تجربة ألعاب قوية على الهواتف الداعمة لها، خاصة مع انتشار ألعاب الموبايل التي تعتمد على تقنيات إضاءة وظلال متقدمة.

إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يركز Dimensity 9600 Pro على تسريع مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه (On‑Device AI)، مثل توليد الصور أو المساعدة الذكية أو الترجمة الفورية بدون اتصال دائم بالسحابة، في خط منافسة مباشر مع ما تقدمه كوالكوم في محركات AI داخل Snapdragon، ومع توجه أبل نفسه إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في معالجات A‑Series.

تحديات الحرارة والواقع العملي

رغم الأرقام القوية على الورق، تحذر بعض التحليلات من أن الوصول إلى ترددات مرتفعة جدًا – تقترب وفق بعض التسريبات من 5 جيجاهرتز في نوى Dimensity 9600 Pro – يثير تساؤلات جدية حول حرارة الشريحة وقدرتها على الحفاظ على الأداء لفترات طويلة دون خنق حراري (Thermal Throttling).

تناولت الفيديوهات التحليلية التي التسريبات تشير إلى أن المعالجات التي تعمل بهذا التردد في هواتف نحيفة تحتاج إلى حلول تبريد متقدمة للغاية حتى لا يتحول الأداء المرتفع إلى «دفعة قصيرة» في الثواني الأولى فقط، ثم يهبط بسرعة مع ارتفاع الحرارة.

هذا يعني أن النجاح الفعلي للشريحة لن يُقاس فقط بنتائج Geekbench في المختبر، بل بمدى قدرة الشركات المصنعة للهواتف على تصميم أنظمة تبريد فعالة تحافظ على الأداء في الجيمز الثقيلة وجلسات الاستخدام الطويلة، دون أن ترتفع حرارة الهاتف بشكل مزعج أو ينخفض الأداء بعد دقائق من اللعب.

ما الذي تعنيه الشريحة للمستخدم في النهاية؟

إذا تحولت هذه التسريبات إلى واقع في الهواتف التجارية نهاية 2026 وبداية 2027، فمن المرجح أن نرى هواتف أندرويد تعمل بمعالج Dimensity 9600 Pro تقدم أداءً يتفوق – على الأقل رقميًا – على أقوى هواتف أبل وكوالكوم في ذلك التوقيت، خاصة في المهام متعددة الأنوية والألعاب الثقيلة. 

وقد يترجم ذلك إلى فتح تطبيقات أسرع، وأداء أكثر سلاسة في المهام المتعددة، وتجربة ألعاب برسوميات أعلى وجودة تتبع أشعة أفضل، إلى جانب قدرات ذكاء اصطناعي محلية أكثر تقدمًا.

لكن يبقى السؤال حول التسعير واستراتيجية ميدياتك والشركات المتعاونة معها؛ فإذا نجحت الشركة في تقديم هذه الشريحة في هواتف بأسعار أقل من نظيراتها المزودة بـSnapdragon 8 Elite أو معالجات أبل، فقد نشهد تغييرًا حقيقيًا في خريطة المنافسة داخل سوق هواتف الفلاجشيب، مع حضور أقوى لميدياتك في الفئة التي اعتادت كوالكوم وأبل السيطرة عليها.

Dimensity 9600 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 كوالكوم

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

ترامب
ترامب
ترامب

