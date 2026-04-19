الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية .. وهذه عقوبة الجريمة

معتز الخصوصي

اتخذت حملة من مديرية التموين بالغربية، إجراءات قانونية بتحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز، في مركز وبندر قطور، خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر قطور، وحررت  14 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات.

وتضمنت المخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتي الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال إحكام الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

عقوبة التلاعب في أسعار الخبز

نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين، على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه؛ للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

وكانت قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة رقابية مكبرة استهدفت المخابز البلدية بنطاق حي غرب.في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وبتوجيهات مشددة من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون  محافظ بورسعيد، بضرورة التصدي بكل حزم لأي تلاعب بقوت المواطنين أو انتقاص من حقوقهم في رغيف الخبز المدعم

وبمتابعة ميدانية من الأستاذ محمد حلمي جاد الرب  مدير عام المديرية، والأستاذة أماني صقر  وكيل المديرية، تم تشكيل حملة مكبرة بقيادة 

و أسفرت عن رصد وضبط عدد من المخالفات الجسيمة داخل المخابز البلدية.

ضبط 3 مخابز تلاعبت فى اوزان رغيف الخبز خلال حملة رقابية موسعة على المخابز ببورسعيد

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير مجموعة من المحاضر والتقارير الرقابية، شملت ضبط ٣ مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن عن المعدلات القانونية، وتقرير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم وجود ميزان حساس، ومحضرين آخرين لعدم الالتزام بـ نظافة أدوات العجين، مما يمثل إخلالاً بالاشتراطات الصحية والتموينية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة لن تسمح بأي تهاون في منظومة الخبز، مشدداً على استمرار الحملات المفاجئة بجميع الأحياء لضبط المتلاعبين بالأوزان والأسعار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يضمن جودة الرغيف المقدم للمواطن ووصول الدعم بالكامل دون انتقاص.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة، وجارٍ المتابعة الدورية لضمان التزام كافة المخابز بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

تفاقم أزمات اللجوء والنزوح في السودان يتصدر لقاء أبو الغيط وبرهم صالح

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية ببلغاريا

أبو الغيط وتكالة يبحثان دفع التسوية السياسية في ليبيا

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

