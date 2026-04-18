بعد 45 يومًا من القتال.. دبلوماسي سابق: أمريكا وإيران تقتربان من خفض التصعيد

إيران وأمريكا
محمد البدوي

قال السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه رغم المناكفات والتناقض الظاهر في التصريحات بين الولايات المتحدة وإيران، فإن هناك اتجاهًا لدى الطرفين نحو التهدئة وخفض التصعيد، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب لم يعد يخدم مصالح أي منهما.

التداعيات الكارثية للحرب

وأضاف سعد، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الأمريكي بات يدرك حجم التداعيات الكارثية للحرب على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرك محدودية تأثيره على الداخل الإيراني، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إسقاط النظام، وهو ما لم يتحقق رغم مرور 45 يومًا على اندلاع الحرب.

البنية التحتية العسكرية

وأوضح أن إيران من جانبها تواجه حربًا غير متكافئة، وتكبدت خسائر كبيرة في البنية التحتية العسكرية والمدنية، ما يدفعها أيضًا لإعادة تقييم موقفها، مؤكدًا أن هذه المعطيات مجتمعة تخلق أرضية مشتركة تدفع الطرفين نحو البحث عن مخرج سياسي يضمن وقف القتال وتقليل الخسائر.

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

