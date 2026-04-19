الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

نفثات راقصة من قلب الظلام.. ثقب أسود يطلق طاقة تعادل 10 آلاف شمس

أمينة الدسوقي

كشفت دراسة فلكية حديثة عن واحدة من أندر الظواهر في الكون، بعد قياسات دقيقة لنفثات هائلة تنطلق من محيط ثقب أسود ضمن النظام النجمي Cygnus X-1 هذا النظام لا يضم ثقبا أسود فحسب، بل يجمعه مع نجم فائق الكتلة في علاقة جاذبية معقدة، جعلت منه بيئة مثالية لدراسة سلوك هذه الأجسام الغامضة.

طاقة تعادل 10 آلاف شمس وسرعة تقارب نصف سرعة الضوء

أظهرت القياسات أن النفثات المنبعثة تحمل طاقة تعادل إنتاج نحو 10 آلاف شمس، وتندفع بسرعات مذهلة تصل إلى 150 ألف كيلومتر في الثانية، أي ما يقارب نصف سرعة الضوء.

والمفارقة أن هذه القوة الخارقة لا تمثل سوى قرابة 10% من الطاقة التي يلتهمها الثقب الأسود أثناء “تغذيته” من المادة المحيطة.

صراع الرياح كيف يشوه النجم المرافق مسار النفثات؟

يلعب النجم المرافق دورا محوريا في هذه الظاهرة، إذ يطلق رياحا نجمية شديدة العنف تقذف كميات هائلة من المادة بسرعات تفوق رياح الشمس بملايين المرات.

هذه الرياح لا تمر دون أثر، بل تصطدم بالنفثات الخارجة من محيط الثقب الأسود، فتُعيد توجيهها وتُقوس مساراتها في مشهد ديناميكي يشبه تدفق الماء حين تعترضه تيارات معاكسة.

دوامة المادة والحقول المغناطيسية

لا تسقط المادة مباشرة داخل الثقب الأسود، بل تدور حوله في مسار حلزوني بالغ السرعة، ترتفع خلاله طاقتها حتى تقترب من سرعة الضوء.

وخلال هذه الرحلة، تحمل المادة حقولا مغناطيسية قوية تتشابك وتلتف بصورة معقدة، لتُطلق في النهاية نفثات طاقية ضخمة تمتد بعيدا في الفضاء.

تأثيرات تمتد لسنوات ضوئية

هذه النفثات ليست مجرد مشهد بصري مدهش؛ إذ تمتد آثارها إلى مسافات قد تصل إلى سنوات ضوئية، حيث تُعيد تشكيل البيئة الكونية المحيطة، وتؤثر في توزيع الغاز، بل وتلعب دورا في تكوين النجوم داخل المجرات.

“ميزانية الطاقة” للثقب الأسود

يعتمد العلماء على مقارنة الطاقة الداخلة إلى الثقب الأسود عبر الأشعة السينية بالطاقة الخارجة في شكل نفثات، فيما يُعرف بـ“ميزانية الطاقة”. 

هذا القياس يمنح تصورًا أدق لكفاءة تحويل الطاقة داخل هذه الأجسام الهائلة، ويساعد على فهم كيفية نموها وتطورها عبر الزمن.

قياس غير مسبوق لكفاءة التحويل

يمثل هذا الإنجاز أول قياس مباشر ودقيق لكفاءة تحويل الطاقة في مثل هذه الأنظمة.

ويوفر أساسا علميا أكثر موثوقية لدراسة دور الثقوب السوداء في تشكيل البنية الكونية، وفهم كيفية تطور المجرات والكون عبر مليارات السنين.

وفي تعليق علمي بارز، قال البروفيسور James Miller-Jones:“لم نكن قادرين سابقا على مقارنة ذلك بدقة بمعدل تغذية الثقب الأسود عبر الأشعة السينية لغياب قياسات تاريخية كافية..هذا القياس الجديد يتيح لنا أخيرًا تحديد نسبة الطاقة التي يمكن توجيهها إلى النفثات بدقة أعلى".

دراسة فلكية ثقب أسود رياح الشمس الثقب الأسود ميزانية الطاقة الأشعة السينية

