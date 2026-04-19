الإشراف العام
تطورات الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم

كشفت زوجة الفنان سامي عبد الحليم، تطورات الحالة الصحية له، بعد الأزمة الصحية التي يمر بها حاليا. 

وأكدت زوجة سامي عبد الحليم، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، أن الحالة الصحية لزوجها تشهد استقرارا في الوقت الحالي ولازال في العناية المركزة، مطالبة محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل والتام. 

وفي وقت سابق، قالت زوجة الفنان سامي عبد الحليم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الفنان سامي عبد الحليم قد دخل العناية المركزة مرة ثانية منذ يومين فقط، حيث ان الاطباء يسعون لتحسن حاله الصحية خلال الساعات القادمة.

وأصدرت بيانًا عبر الصفحة الرسمية للأسرة على موقع فيسبوك، نفت فيه ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تولي النجم خالد النبوي علاج زوجها على نفقته الخاصة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة.

وأوضحت زوجة الدكتور سامي عبد الحليم أن زوجها يتلقى العلاج من خلال التأمين الخاص به التابع لـأكاديمية الفنون، إلى جانب امتلاكه تأمينًا آخر من نقابة المهن التمثيلية، مشيرة إلى أن الأسرة لم تلجأ إليه حتى الآن.

وأضافت في بيانها أن الدكتور سامي "مستور" ويتلقى الرعاية اللازمة من خلال إمكانياته الخاصة وتأمينه، مؤكدة أن أسرته هي المسؤولة بشكل كامل عن كل ما يتعلق بحالته الصحية، مطالبة بعدم تداول أي معلومات غير دقيقة دون الرجوع إليهم.

ووجهت الشكر للنجم خالد النبوي  إلا أنها شددت في الوقت ذاته على رفض نشر أو ترويج أخبار غير صحيحة قد تسيء إلى اسم وتاريخ الدكتور سامي عبد الحليم.

وأكدت أن ما يتم تداوله من شائعات يمس مكانة زوجها، الذي وصفته بأنه "بطل من أبطال حرب أكتوبر 1973 ومعلم لأجيال عديدة"، مطالبة بتحري الدقة واحترام خصوصية الأسرة في مثل هذه الظروف.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن نشر مثل هذه الأخبار دون تحقق يُعد أمرًا غير مقبول على الإطلاق، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالمصداقية المهنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الشخصيات العامة وتاريخها.

