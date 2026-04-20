سماع الشهود في محاكمة 50 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. اليوم

تستمع الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، للشهود في محاكمة 50 متهما، في القضية رقم 13988 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 10 ديسمبر 2024، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين جميعا اشتركوا في تمويل الإرهاب ووجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وفيما وجه لبعض المتهمين اتهامات بحيازة مطبوعات تروج للجماعة الإرهابية.