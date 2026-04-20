صابرين النجيلي تكشف لصدى البلد أسرار دخولها عالم الفن

في ندوة خاصة نظمها موقع صدى البلد، كشفت الفنانة صابرين النجيلي عن كواليس دخولها إلى عالم الفن والغناء، متحدثة بصراحة عن بداياتها الأولى، والدور الكبير الذي لعبته أسرتها في تشكيل موهبتها ودعمها منذ الطفولة.

وأكدت صابرين أن حبها للفن لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة بيئة فنية نشأت فيها، حيث قالت إن والدتها تمتلك صوتًا جميلًا، وكذلك جدتها، وكانتا دائمًا ما تستمعان إلى الأغاني داخل المنزل، ما جعلها تتأثر بهذا الجو منذ الصغر. وأضافت أنها بدأت الغناء وهي طفلة داخل البيت، رغم شعورها بالخجل في البداية، إلا أن هذا الخجل لم يمنعها من التعبير عن موهبتها.

وأوضحت أن والدتها كانت الداعم الأول لها، حيث شجعتها باستمرار على الغناء وعدم الاستسلام للخوف أو التردد، وهو ما منحها ثقة تدريجية بنفسها، وساعدها على اتخاذ خطوات جدية نحو تحقيق حلمها. وأشارت إلى أنها لم تعتمد فقط على الموهبة، بل حرصت على الدراسة والتدريب المستمر، مؤكدة أن التطوير من النفس كان عنصرًا أساسيًا في رحلتها الفنية.

وتابعت صابرين حديثها قائلة إنها واجهت تحديات عديدة في بداياتها، أبرزها التغلب على الخجل والوقوف أمام الجمهور، لكنها تمكنت مع الوقت من كسر هذا الحاجز من خلال التدريب والمشاركة في تجارب مختلفة، ما أكسبها خبرة وثقة أكبر على المسرح.

واختتمت الفنانة صابرين النجيلي حديثها بالتأكيد على أن الشغف والإصرار هما المفتاح الحقيقي للنجاح في عالم الفن، موجهة نصيحة لكل موهوب بضرورة الإيمان بنفسه والعمل المستمر على تطوير قدراته، وعدم الاستسلام لأي عقبات قد تواجهه في بداية الطريق.