الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

تناول هذا العشب يعزيز الذاكرة ويقليل القلق ويكافح الزهايمر

هاجر هانئ

إكليل الجبل، المعروف أيضاً باسم Rosmarinus officinalis ، عشبة عطرية موطنها الأصلي حوض البحر الأبيض المتوسط، لطالما حظيت بتقدير كبير لقرون في كل من الطبخ والطب التقليدي. واليوم، يواكب العلم الحديث الحكمة القديمة، كاشفاً أن إكليل الجبل يقدم فوائد صحية عظيمة، لا سيما لوظائف الدماغ، والالتهابات، ودعم المناعة، والأهم من ذلك، مكافحة مرض الزهايمر.

لطالما ارتبط إكليل الجبل بالذاكرة والصفاء الذهني. ففي اليونان وروما القديمتين، كان الطلاب يرتدون أكاليل إكليل الجبل أثناء الامتحانات لتعزيز التركيز. وتشير الأبحاث الآن إلى وجود أساس علمي حقيقي وراء هذا التقليد، وفقا لما نشره موقع تايمز.

فوائد إكليل الجبل

 

-منشط طبيعي للدماغ
تحتوي مركبات إكليل الجبل، وخاصة حمض الكارنوسيك وحمض الروزمارينيك، على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يحمي خلايا الدماغ من التلف. وتشير الدراسات إلى أن إكليل الجبل قد يُحسّن الذاكرة والتركيز والأداء المعرفي بشكل عام، وذلك عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ ودعم نشاط النواقل العصبية.

-الوقاية من مرض الزهايمر
يُعدّ ارتباط إكليل الجبل المحتمل بالوقاية من مرض الزهايمر من أكثر مجالات البحث إثارةً. يرتبط مرض الزهايمر، وهو السبب الرئيسي للخرف في جميع أنحاء العالم، بالإجهاد التأكسدي والالتهابات وتراكم البروتينات الضارة في الدماغ. قد تساعد المركبات النشطة في إكليل الجبل على:

حماية الخلايا العصبية من التدهور
يقلل التلف التأكسدي
دعم صحة الدماغ مع التقدم في العمر
تشير الدراسات الأولية إلى أن حمض الكارنوسيك قد يلعب دورًا في إبطاء تطور الأمراض التنكسية العصبية، مما يجعل إكليل الجبل حليفًا طبيعيًا واعدًا لصحة الدماغ. ورغم الحاجة إلى مزيد من التجارب السريرية، إلا أن النتائج الأولية مشجعة.
بحسب الخبراء، فإنّ الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص هو أن مركب diAcCA لا ينشط إلا في مناطق الدماغ الملتهبة، مما قد يقلل من الآثار الجانبية. وحتى الآن، لم تُظهر الدراسات التي أُجريت على الفئران أي علامات على السمية، بل أظهرت تحسناً ملحوظاً في الوظائف الإدراكية، مما يُعزز الآمال في إجراء تجارب سريرية على البشر لاحقاً.

-يقلل من القلق ويدعم الصحة النفسية
يُعرف إكليل الجبل أيضاً بتأثيراته المهدئة. تُشير دراسات العلاج العطري إلى أن استنشاق زيت إكليل الجبل العطري قد يُقلل من مستويات التوتر، ويُخفف القلق، ويُحسّن المزاج. كما أن قدرته على تنظيم الكورتيزول، هرمون التوتر، تُساعد على:

تعزيز الاسترخاء
تحسين جودة النوم
تخفيف الإرهاق الذهني
وهذا يجعل إكليل الجبل خياراً بسيطاً وطبيعياً لأولئك الذين يعانون من التوتر والقلق اليومي.
-خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة
يرتبط الالتهاب المزمن بمجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان. يحتوي إكليل الجبل على مركبات قوية مضادة للالتهابات تساعد في مكافحة هذه المشكلة الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم خصائصه المضادة للميكروبات وظائف الجهاز المناعي من خلال مساعدة الجسم على مكافحة العدوى. وقد يساهم تناوله بانتظام في تعزيز الصحة العامة وزيادة المناعة.

طرق سهلة لإضافة إكليل الجبل إلى نظامك الغذائي
إن إدخال إكليل الجبل في روتينك اليومي أمر بسيط وفعال:

أضيفي إكليل الجبل الطازج إلى الحساء والخضراوات المشوية واللحوم.
مشروب شاي إكليل الجبل كمشروب مهدئ
استخدم زيتًا منقوعًا بإكليل الجبل في الطبخ
جرب العلاج بالروائح العطرية باستخدام زيت إكليل الجبل العطري
يُعدّ إكليل الجبل أكثر من مجرد عنصر أساسي في المطبخ، فهو عشب قوي ذو فوائد صحية مثبتة علميًا. من تحسين الذاكرة وتخفيف القلق إلى الحماية المحتملة من مرض الزهايمر، يثبت هذا النبات العريق أنه عنصر أساسي في الصحة العامة الحديثة.
مع استمرار الأبحاث في استكشاف إمكاناته الكاملة، قد تكون إضافة إكليل الجبل إلى نمط حياتك خطوة صغيرة ذات فوائد صحية كبيرة على المدى الطويل.

