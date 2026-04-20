طارق يحيى: الأزمات تصنع الرجال.. وتوقعت تخفيف عقوبة الشناوي

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن حسن شحاتة كان مثله الأعلى خلال فترة تواجده في الزمالك، مشيرًا إلى أنه حرص على التقاط صورة تذكارية معه، واصفًا إياه بأنه كان في قمة التواضع.

وعن الأوضاع المالية داخل الزمالك، أوضح طارق يحيى في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة Modern mti، أن التتويج ببطولة الكونفدرالية سيمثل حلًا كبيرًا للأزمة المالية التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن جماهير الزمالك تُعد العامل الأهم في وصول الفريق للمنافسة على البطولات.



وفيما يتعلق بعقوبة محمد الشناوي، أشار إلى أنه كان يتوقع تقليصها، معتبرًا أن ذلك يتماشى مع “روح القانون”، خاصة أن الحارس أحد الأعمدة الأساسية لمنتخب مصر، مضيفًا اعتقاده بأن الجهاز الفني للمنتخب تدخل في هذا القرار.

كما توقع يحيى أن يعتمد مصطفى شوبير كحارس أساسي للنادي الأهلي في مواجهة الزمالك المقبلة بالدوري.

وعن المواجهات القادمة، أكد أن مباراة الزمالك أمام بيراميدز ستكون صعبة على الفريقين، مشيرًا إلى أن التركيز على بطولتين قد يتسبب في تشتيت الفريق الأبيض.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن الزمالك يمتلك شخصية خاصة في الأوقات الصعبة، حيث يتحول اللاعبون إلى “رجال” بدعم الجماهير، لافتًا إلى أن الأزمات دائمًا ما تمثل حافزًا إضافيًا للفريق وجماهيره.