رفع كفاءة ميدان الملك عبد الله بكفر الشيخ.. صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال التطوير ورفع كفاءة التجميل داخل ميدان الملك عبد الله بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للميادين الرئيسية وتحسين الصورة البصرية لعاصمة المحافظة.

وتأتي هذه المتابعة الميدانية في إطار استكمال خطة تطوير وتجميل الميادين الحيوية بمدينة كفر الشيخ، حيث يشهد ميدان الملك عبد الله تنفيذ عدد من أعمال التطوير والتجميل التي تستهدف تحسين الشكل الجمالي للميدان باعتباره أحد أبرز الميادين الرئيسية بالمدينة، وموقعًا حيويًا يربط بين عدد من المحاور والشوارع الرئيسية.

وشملت الأعمال الجارية تطوير الأحواض الزراعية داخل الميدان ورفع كفاءتها، وتبطينها بالرخام، وإنشاء أحواض زراعية جديدة، إلى جانب زراعة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير والتجميل، بما يسهم في إضفاء مظهر حضاري وجمالي يتناسب مع أهمية الميدان وموقعه داخل مدينة كفر الشيخ.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ أعمال أرصفة جديدة داخل الميدان، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وتحسين أعمال التنسيق الحضاري للموقع بالكامل، فضلًا عن استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري للحفاظ على المظهر الجمالي للميدان.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن تطوير الميادين العامة يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين المظهر الحضاري بمدينة كفر الشيخ، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الانتهاء من الأعمال بالشكل الذي يليق بالمظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.

وأشار إلى أن أعمال التطوير والتجميل تأتي في إطار المبادرات التي تنفذها المحافظة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز الهوية البصرية للمدينة، وفي مقدمتها مبادرتا «كفر الشيخ للأخضر» و«كفر الشيخ بتنور»، بما يسهم في توفير بيئة حضارية أفضل للمواطنين والزائرين.