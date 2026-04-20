53 ألف جنيه.. أمن الغربية يحرر 160 مخالفة مرورية

حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات المخالفة.

وكان اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 160 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 53 ألفا و155 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.