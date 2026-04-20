حقوق البرلمان تستقبل وفد "الأمبودسمان" الجنوب أفريقي لتعزيز التعاون

تستقبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأثنين، وفد رفيع المستوى من جمهورية جنوب أفريقيا، تترأسه خوليكا جاكليكا، رئيسة مكتب الحامي العام (الأمبودسمان)، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها للدولة المصرية.

ويضم الوفد المرافق لـ "جاكليكا" كلا من "بنيتا يونج"، مديرة التعاون الدولي والبرلماني، بالإضافة إلي ممثل عن صندوق نهضة أفريقيا.

وتهدف المباحثات إلى تعزيز العمل المشترك، وتبادل الرؤى والخبرات بين التجربتين المصرية والجنوب أفريقية في مجالات حماية حقوق الإنسان، فضلاً عن دعم التضامن القاري في الملفات الحقوقية الدولية.

يُذكر أن رئيسة مكتب المحامي العام قد بدأت جولتها في مصر بزيارة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث التقت بالدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، أمس وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس.

