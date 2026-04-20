نتنياهو يدين تحطيم جندي إسرائيلي تمثال السيد المسيح في جنوب لبنان

أدان رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قيام جندي إسرائيلي بإتلاف رمز ديني كاثوليكي في جنوب لبنان، معتبرا أن "هذا الفعل يتناقض مع القيم اليهودية التي تقوم عليها الدولة".

وقال نتنياهو في منشور عبر منصة "إكس" إنه "شعر بالذهول والحزن عند علمه بالحادثة، مثل الغالبية العظمى من الإسرائيليين"، مشيدا "بفتح السلطات العسكرية تحقيقا جنائيا واتخاذها إجراءات تأديبية قاسية بحق الجاني".

وادعى أن "المسيحيين يزدهرون في إسرائيل على عكس بقية الشرق الأوسط، حيث يتم نحرهم في سوريا ولبنان على يد المسلمين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يتزايد فيها عدد السكان المسيحيين ومستوى معيشتهم، وهي المكان الوحيد الذي يلتزم بحرية العبادة للجميع".

واختتم نتنياهو تصريحه معربا عن أسفه للحادث ولأي أذى تسبب به للمؤمنين في لبنان وحول العالم.

وأشار إلى أنه سيتم التحقيق في الحادثة "بشكل شامل ومعمق"، موضحا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق نتائج التحقيق"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية الجندي أو طبيعة العقوبات المحتملة.



وانتشرت صورة لجندي إسرائيلي وهو يحطم تمثال السيد المسيح في بلدة دير سريان جنوبي لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إن "هذه الأفعال لا تتماشى مع قيم الجيش والسلوك المتوقع من جنوده".