بيعاكسو شقيقته.. القبض على شخصين تعديا على عامل بسلاح أبيض بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/الجارى تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل "مصاب بجروح قطعية " – مقيم بدائرة القسم) إثر إدعاء مشاجرة بمحل سكنه ، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وشخصين بسبب قيامهما بمعاكسة شقيقته، تطورت لمشاجرة تعديا خلالها عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء مما أسفر عن إصابته.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عاملين – مقيمان بمحافظة القليوبية)، وتم بإرشادهما ضبط (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى") ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

