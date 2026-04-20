بدء حصاد محصول القمح في نصرة بكفر الشيخ.. صور

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، انطلاق موسم حصاد محصول القمح لعام 2026 بقرية "نصرة" التابعة لمركز كفر الشيخ، وسط أجواء احتفالية بمشاركة مزارعي المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، سكرتير عام مساعد كفر الشيخ، والمهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ خلال جولته الميدانية أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بمحصول القمح باعتباره "أمناً غذائياً"، مشيراً إلى أن المحافظة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية التوريد داخل الصوامع والشون المطورة.

كما وجّه المحافظ بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد، وصرف المستحقات المالية لهم بشكل فوري، مشيداً بجهود قطاع الزراعة والتموين في متابعة أعمال الحصاد وضمان سلامة المحصول من الحقل وحتى المخازن.