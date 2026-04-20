كل ما تريد معرفته عن التعديل التشريعي بمد خدمة المعلمين بالأزهر

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن التعديل التشريعي الخاص بمد خدمة المعلمين بالأزهر بعد التعاقد وذلك تزامنا مع مناقشة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو الورداني، في اجتماعها غدا الثلاثاء بشأن مناقشة هذا التعديل فيما يلي:

تفاصيل التعديل التشريعي الخاص بمد خدمة المعلمين بالأزهر

تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة).



ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (93) ( مكررا 17) من هذا القانون لتصبح:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه.

ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر ـ مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعليّ، وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات.