حسين فهمي في الصين.. فيلم وثائقي لتعزيز الروابط بين حضارة الصين ومصر| تفاصيل

كشفت رزان ليو المنتج الفني للفيلم الوثائقي حسين فهمي في الصين لتعزيز الروابط بين حضارة البلدين .



وقالت رزان ليو في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :" بدأت دراسة اللغة العربية في الجامعة ".

وأضافت رزان ليو:" العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر وصلت للعام الـ70 وهي علاقات تاريخية وممتدة ".

وتابعت رزان ليو :" الفيلم الوثائقي حسين فهمي في الصين مجرد بداية لسلسلة من أعمال لتعزيز الروابط بين مصرو الصين ".

وأكملت رزان ليو :" حسين فهمي فنان كبير ومشاركته في الفيلم الوثائقي شرف كبير بالنسبة لنا ، وحسين فهمي يعمل منذ سنوات على تبادل الثقافات بين الدول وهو شخصية مثقفة للغاية ومعروف عربيا ".

