19 مايو.. المرافعة في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بحلوان

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة متهم، في القضية رقم 27806 لسنهة 2025، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في حلوان وتخريب ممتلكات عامة، لجلسة 19 مايو المقبل، للمرافعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم انضم لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استخدم القوة والعنف في تخريب وإتلاف ماكينات صرف تابعة لبنكين وإلحاق أضرار بأملاك عامة وخاصة.