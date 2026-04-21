انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أبريل، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 مقارنة بتعاملات أمس، بالتزامن مع هبوط سعر الأونصة عالميًا إلى 4,787.21 دولار، إلى جانب تحركات سعر دولار الصاغة الذي سجل 52.13 جنيه مقابل 51.90 جنيه في البنوك، ما انعكس على حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية)

سعر جرام الذهب عيار 24: 8,025 جنيهًا للبيع – 7,965 جنيهًا للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21: 7,020 جنيهًا للبيع – 6,970 جنيهًا للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18: 6,015 جنيهًا للبيع – 5,975 جنيهًا للشراء

سعر جرام الذهب عيار 14: 4,680 جنيهًا للبيع – 4,645 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب: 56,160 جنيهًا للبيع – 55,760 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة بالجنيه المصري: 249,540 جنيهًا للبيع – 247,760 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة عالميًا: 4,787.21 دولار

سعر دولار الصاغة: 52.13 جنيه (مقابل 51.90 جنيه في البنوك)

أسعار أعيرة الذهب اليوم

سجل عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 8,025 جنيهًا للبيع و7,965 جنيهًا للشراء، متأثرًا بتراجع الأونصة عالميًا رغم استمرار الضغوط من سعر الصرف.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 7,020 جنيهًا للبيع و6,970 جنيهًا للشراء، متراجعًا بشكل طفيف مقارنة بمستويات أمس، ما انعكس مباشرة على حركة الجنيه الذهب.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 6,015 جنيهًا للبيع و5,975 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر استخدامًا في المشغولات الحديثة.

فيما سجل عيار 14 نحو 4,680 جنيهًا للبيع و4,645 جنيهًا للشراء، ويُعد خيارًا اقتصاديًا لشريحة واسعة من المستهلكين.

أما الجنيه الذهب فقد سجل 56,160 جنيهًا للبيع و55,760 جنيهًا للشراء، متأثرًا بتراجع عيار 21، في حين بلغت الأونصة بالجنيه المصري نحو 249,540 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأونصة بالدولار إلى 4,787.21 دولار، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية، بينما استمر دولار الصاغة في التحرك أعلى من السعر الرسمي بالبنوك، ليسجل 52.13 جنيه، ما يضيف ضغوطًا على تسعير الذهب محليًا.