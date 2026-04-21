الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أخبار البلد

إيبارشية حلوان والمعصرة تنظم مؤتمرها الثاني لخدام إعدادي وثانوي

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

نظمت لجنة خدمة مرحلتي إعدادي وثانوي بإيبارشية حلوان والمعصرة مؤتمرها السنوي الثاني لخدام وخادمات المرحلتين، تحت شعار "Grace Mode On" ، في بيت سان مارك بالخطاطبة، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

استلهم المؤتمر رؤيته من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية كدراسة محورية، متخذًا من الآية: "فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الإِخْوَةُ بِرَأْفَةِ اللهِ أَنْ تُقَدِّمُوا أَجْسَادَكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّسَةً مَرْضِيَّةً عِنْدَ اللهِ، عِبَادَتَكُمُ الْعَقْلِيَّةَ" (رو١٢: ١) شعارًا ومنهجًا للخدمة. وشهد المؤتمر حضورًا مكثفًا بمشاركة ٢٤٠ خادمًا وخادمة، و ١٤ من الآباء كهنة بالإيبارشية.

تضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات المتخصصة، ومنها: 
• بدأ نيافة الأنبا ميخائيل جلسات المؤتمر بمحاضرة بعنوان "تدبير الخلاص في رسالة رومية". 
• قدم الخادم مايكل عطية، الخادم بأسقفية الشباب، رؤية حول "التعامل مع التحديات السلوكية المعاصرة". 
• اختتم اليوم الثاني بمحاضرات تناولت "روح العمل الجماعي" للأب لقمص روفائيل ثروت، و"الخادم ذبيحة حية" للأب القس موسى فتحي. 
• كما تحدث الأب القمص بولس حليم عن "كيفية تقديم الإيمان الأرثوذكسي والخدمة الدفاعية للمخدومين".

كما شمل المؤتمر أربع محطات تدريبية ركزت على الجوانب العملية في حياة الخادم والمخدوم، وهي:
- التعامل مع إدمان القمار الإلكتروني، وقد قدمها الأب القس مقار عايد.
- حدود تدخل الخادم في المشاكل الأسرية الخاصة بالمخدومين.
- تطبيق مصفوفة SWOT لتحليل نقاط القوة والضعف من خلال نماذج كتابية.
- مسابقات إلكترونية تفاعلية حول رسالة رومية.

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
