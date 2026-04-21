إيبارشية حلوان والمعصرة تنظم مؤتمرها الثاني لخدام إعدادي وثانوي

نظمت لجنة خدمة مرحلتي إعدادي وثانوي بإيبارشية حلوان والمعصرة مؤتمرها السنوي الثاني لخدام وخادمات المرحلتين، تحت شعار "Grace Mode On" ، في بيت سان مارك بالخطاطبة، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

استلهم المؤتمر رؤيته من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية كدراسة محورية، متخذًا من الآية: "فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الإِخْوَةُ بِرَأْفَةِ اللهِ أَنْ تُقَدِّمُوا أَجْسَادَكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّسَةً مَرْضِيَّةً عِنْدَ اللهِ، عِبَادَتَكُمُ الْعَقْلِيَّةَ" (رو١٢: ١) شعارًا ومنهجًا للخدمة. وشهد المؤتمر حضورًا مكثفًا بمشاركة ٢٤٠ خادمًا وخادمة، و ١٤ من الآباء كهنة بالإيبارشية.

تضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات المتخصصة، ومنها:

• بدأ نيافة الأنبا ميخائيل جلسات المؤتمر بمحاضرة بعنوان "تدبير الخلاص في رسالة رومية".

• قدم الخادم مايكل عطية، الخادم بأسقفية الشباب، رؤية حول "التعامل مع التحديات السلوكية المعاصرة".

• اختتم اليوم الثاني بمحاضرات تناولت "روح العمل الجماعي" للأب لقمص روفائيل ثروت، و"الخادم ذبيحة حية" للأب القس موسى فتحي.

• كما تحدث الأب القمص بولس حليم عن "كيفية تقديم الإيمان الأرثوذكسي والخدمة الدفاعية للمخدومين".

كما شمل المؤتمر أربع محطات تدريبية ركزت على الجوانب العملية في حياة الخادم والمخدوم، وهي:

- التعامل مع إدمان القمار الإلكتروني، وقد قدمها الأب القس مقار عايد.

- حدود تدخل الخادم في المشاكل الأسرية الخاصة بالمخدومين.

- تطبيق مصفوفة SWOT لتحليل نقاط القوة والضعف من خلال نماذج كتابية.

- مسابقات إلكترونية تفاعلية حول رسالة رومية.