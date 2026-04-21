أهم كلمات ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

نرصد أهم كلمات ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين، حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي جاءت كالتالي:
النائب أحمد عبدالجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ونائب رئيس الحزب، والأمين العام للحزب:
ترمومتر لبناء اقتصاد حر نزيه قابل للمنافسة، وينشأ جهاز رقابي مستقل قادر على ضبط الأسواق.
النائب أحمد العطيفي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن:
يتماشى مع تطورات الأسواق العالمية ويمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات جديدة لتحقيق الردع العام والخاص.
النائب سليمان وهدان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية:
يمنح الحق في الحصول على سلعة عادلة بسعر عادل، وأحد أهم أدوات الدولة لضبط الأسواق.
النائب طارق الطويل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري:
حجر الزاوية في بناء جمهورية اقتصادية تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
النائبة إيرين سعيد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية:
قانون طال انتظاره كثيراً لضبط الأسواق والتصدي لجشع التجار.
النائب محمد فؤاد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل:
أوافق على مشروع القانون بشرط أن يحقق الردع، ويغلق أبواب الاستثناءات، ويعيد الدولة لدورها الطبيعي كمراقب.
النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:
يحقق عدالة تنافسية ويمنع الاحتكار ويجب تطبيقه على الجميع.
النائب عاطف المغاوري، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي:
نوافق على مشروع القانون بشرط عدم استثناء أحد من تطبيقه.
النائب أحمد عصام الدين، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر:
يحقق توازن دقيق ويعمل على تشجيع الاستثمار بما يضمن صون آليات السوق من الانحراف.
النائب محمد عبدالعليم داود، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد:
هذا القانون يعتبر رافداً من روافد الاستثمار وحماية لعدالة التنافس.
النائب رضا عبدالسلام، مستقل:
مناقشات مشروع القانون باللجنة شهدت تعمقاً وتطرقاً لكافة النقاط الخاصة بحماية المنافسة واستقلالية الجهاز.