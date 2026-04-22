وزير الثقافة اللبناني: نطالب إسرائيل باحترام الهدنة

طالب وزير الثقافة اللبناني للقاهرة الإخبارية، إسرائيل باحترام الهدنة، وذلك خلال نبأ عاجل.

ويحضر السفير الأمريكي لدى الإحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، جولة جديدة من المحادثات التي تستضيفها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن العاصمة، يوم الخميس.

وتأتي هذه الجولة الثانية من المباحثات على مستوى السفراء في أعقاب "مشاركة مثمرة" خلال المحادثات الأولية التي جرت في 14 أبريل، وسط هدنة هشة استمرت عشرة أيام.



وتستضيف الولايات المتحدة الجولة الثانية من المحادثات على مستوى السفراء يوم الخميس في مقر وزارة الخارجية.



وينضم هاكابي إلى كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمستشار مايكل نيدهام.

كما يشارك في الاجتماع سفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي.



وأضاف المتحدث: "سنواصل تسهيل إجراء مناقشات مباشرة وبحسن نية بين الحكومتين".





