رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن الاستعداد لاستئناف الحرب على الجبهات كافة

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بأن تصريحات رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي جاءت في سياق احتفالات ما يسمى "يوم الاستقلال"، وهدفت إلى تهدئة الشارع الإسرائيلي في ظل غياب ما يُنظر إليه كإنجازات عسكرية في جنوب لبنان أو على صعيد المواجهة مع إيران.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن التصريحات الصادرة عن بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس وقيادات عسكرية شددت على جاهزية الجيش واستعداده للعودة إلى القتال، مع التأكيد على وجود خطط عسكرية أُقرت سياسيًا لتقليص زمن الاستجابة في حال انهيار المفاوضات، سواء بين واشنطن وطهران أو بين إسرائيل ولبنان.

وأشارت أبو شمسية إلى أن المتحدث باسم الجيش أعلن استمرار العمليات داخل العمق اللبناني، بما يشمل العثور على أسلحة داخل قرى جنوبية. ولفتت إلى أن نحو 55 قرية تتعرض لعمليات هدم، مع سعي إسرائيل لإقامة منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات، بدعوى تعزيز أمن المستوطنات الحدودية بعد أحداث السابع من أكتوبر.

