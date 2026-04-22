قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يتفوق على سموحة بهدف في الشوط الأول
أحمد موسى: الدولة تتحرك بقوة في ملف الصناعة والاستثمار غدًا بالقناة الاقتصادية
أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة
النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة في المغرب بقيادة الملك محمد السادس
جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار مع حزب الله هش.. وقد ينهار في أية لحظة
بعد خضوعه لعملية جراحية .. أول تعليق للفنان محمد التاجي من داخل المستشفى |خاص
تكاملًا مع الأزهر الشريف.. رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد وعظ البحير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تربية المنصورة تُنظِّم الملتقى التوظيفي الثالث لتأهيل الطلاب لسوق العمل

همت الحسينى

افتتح الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الملتقى التوظيفي الثالث لكلية التربية، صباح اليوم، بقاعة المؤتمرات بالكلية، في إطار توجه الجامعة نحو بناء منظومة متكاملة للتأهيل المهني، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في تسريع انتقال الطلاب إلى بيئة العمل، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وبحضور الدكتور محمد سويلم، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور علي عبد ربه حسين حماد، عميد كلية التربية، والدكتور عبد الله علي أبو شبانة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رفقي إبراهيم سليمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم السيد إسماعيل، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، كما حضر المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والقيادات التعليمية وممثلي المدارس والمؤسسات المشاركة.

ويُعدُّ الملتقى منصةً تطبيقيةً فاعلةً تجمع بين الطلاب والخريجين وممثلي جهات التوظيف، حيث يشارك فيه 14 جهة تعليمية من مدارس التربية والتعليم، ويستهدف أكثر من ألف طالب وطالبة من أبناء الكلية، مع توفير ما يزيد على 100 فرصة عمل وتدريب، بما يتيح فرصًا حقيقية للتواصل المباشر، والتعرّف على متطلبات سوق العمل في المجالات التربوية، بما يعزز من فرص توظيف الخريجين في المؤسسات التعليمية المختلفة.

و، أكد الدكتور طارق مصطفى غلوش أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار حرص جامعة المنصورة على دعم طلابها وخريجيها، من خلال إتاحة فرص تدريبية ومهنية حقيقية تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية وجهات التوظيف، وتعزيز الشراكات التي تواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وأضاف أن الجامعة تستهدف تخريج طالب مؤهل وقادر على المنافسة، وجاهز للانخراط في سوق العمل منذ اليوم الأول، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم المبادرات التطبيقية التي تربط الجانب الأكاديمي بالواقع العملي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي عبد ربه حماد أن كلية التربية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات التطبيقية لطلابها وتهيئتهم لمتطلبات المهنة، من خلال تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تمثل حلقة وصل مباشرة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، مؤكدًا أن الكلية تسعى باستمرار إلى تطوير برامجها التعليمية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الملتقى يأتي اتساقًا مع استراتيجية الجامعة في الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية، وتعزيز فرص التوظيف لخريجي الكلية، بما يدعم دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة.

و أعرب المهندس محمد الرشيدي، عن تقديره لجهود جامعة المنصورة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في إعداد كوادر تعليمية مؤهلة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم لتوفير فرص تدريب وتوظيف حقيقية للطلاب.

وشهدت فعاليات الملتقى تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، الذين أتيحت لهم الفرصة للتواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والتعرف على فرص العمل والتدريب المتاحة، إلى جانب مناقشة متطلبات التوظيف والمهارات المطلوبة.

الدقهلية محافظه ملتقى جانعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

