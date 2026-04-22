تربية المنصورة تُنظِّم الملتقى التوظيفي الثالث لتأهيل الطلاب لسوق العمل

افتتح الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الملتقى التوظيفي الثالث لكلية التربية، صباح اليوم، بقاعة المؤتمرات بالكلية، في إطار توجه الجامعة نحو بناء منظومة متكاملة للتأهيل المهني، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في تسريع انتقال الطلاب إلى بيئة العمل، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وبحضور الدكتور محمد سويلم، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور علي عبد ربه حسين حماد، عميد كلية التربية، والدكتور عبد الله علي أبو شبانة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رفقي إبراهيم سليمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم السيد إسماعيل، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، كما حضر المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والقيادات التعليمية وممثلي المدارس والمؤسسات المشاركة.

ويُعدُّ الملتقى منصةً تطبيقيةً فاعلةً تجمع بين الطلاب والخريجين وممثلي جهات التوظيف، حيث يشارك فيه 14 جهة تعليمية من مدارس التربية والتعليم، ويستهدف أكثر من ألف طالب وطالبة من أبناء الكلية، مع توفير ما يزيد على 100 فرصة عمل وتدريب، بما يتيح فرصًا حقيقية للتواصل المباشر، والتعرّف على متطلبات سوق العمل في المجالات التربوية، بما يعزز من فرص توظيف الخريجين في المؤسسات التعليمية المختلفة.

و، أكد الدكتور طارق مصطفى غلوش أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار حرص جامعة المنصورة على دعم طلابها وخريجيها، من خلال إتاحة فرص تدريبية ومهنية حقيقية تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية وجهات التوظيف، وتعزيز الشراكات التي تواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وأضاف أن الجامعة تستهدف تخريج طالب مؤهل وقادر على المنافسة، وجاهز للانخراط في سوق العمل منذ اليوم الأول، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم المبادرات التطبيقية التي تربط الجانب الأكاديمي بالواقع العملي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي عبد ربه حماد أن كلية التربية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات التطبيقية لطلابها وتهيئتهم لمتطلبات المهنة، من خلال تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تمثل حلقة وصل مباشرة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، مؤكدًا أن الكلية تسعى باستمرار إلى تطوير برامجها التعليمية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الملتقى يأتي اتساقًا مع استراتيجية الجامعة في الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية، وتعزيز فرص التوظيف لخريجي الكلية، بما يدعم دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة.

و أعرب المهندس محمد الرشيدي، عن تقديره لجهود جامعة المنصورة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في إعداد كوادر تعليمية مؤهلة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم لتوفير فرص تدريب وتوظيف حقيقية للطلاب.

وشهدت فعاليات الملتقى تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، الذين أتيحت لهم الفرصة للتواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والتعرف على فرص العمل والتدريب المتاحة، إلى جانب مناقشة متطلبات التوظيف والمهارات المطلوبة.