القضاء على الإرهـ اب.. مستشار بالأكاديمية العسكرية: الدولة عكفت على ربط سيناء بالدلتا بالمشروعات التنموية

هنأ اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، الشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.



وقال العمدة في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي"، "مصر تمتلك ريادة إقليمية في المنطقة ".

وتابع العمدة : "مصر عملت على ربط الدلتا بسيناء من خلال العديد من المشروعات التنموية والقضاء على الإرهاب ".

وأكمل عادل العمدة : "القوات المسلحة المصرية عكفت على تطهير سيناء من العناصر الإرهابية "، مضيفا:" سيناء لها مكانة عظيمة حيث تجلى عليها الله سبحانه وتعالى".

ولفت قائلا: "سيناء ذات أهمية استراتيجية وتربط 3 قارات ببعضهم البعض وموقعها متميز، وسيناء تعتبر المدخل الرئيسي لأفريقيا وآسيا".

