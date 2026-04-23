شيري تستعد لعرض عالمي بمعرض بكين وتعزز حضورها الأوروبي بمركز عمليات من برشلونة

تستعد شيري Chery لإطلاق مجموعة من الطرازات الجديدة والتقنيات المتطورة خلال فعاليات معرض بكين للسيارات 2026، بالتزامن مع قمة شركائها العالميين، في خطوة تعكس تسارع خططها للتوسع الدولي وتعزيز مكانتها بين كبار صناع السيارات.

العلامة الصينية شيري لن تكتفي بالكشف عن سيارات جديدة، بل ستنظم أيضا تجارب قيادة طويلة المدى، وتحديات للسلامة، إلى جانب عرض متكامل لمنظومتها الذكية، في إطار سعيها لإعادة تعريف قيمة العلامة التجارية عالميا.

بالتوازي مع هذا الزخم، أعلنت الشركة عن تدشين مركز عملياتها الأوروبي في برشلونة، ليكون أول مركز إقليمي متكامل لها خارج الصين. ويجمع هذا المركز بين إدارة العمليات، والامتثال التنظيمي، وسلاسل الإمداد، والخدمات المالية، ما يجعله حجر الأساس لاستراتيجية شيري داخل أوروبا.

كما أطلقت الشركة معهدا للبحث والتطوير في إسبانيا، يركز على مجالات السيارات الكهربائية والتنقل الذكي، مع الالتزام بالمعايير الأوروبية في البيئة وحماية البيانات، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو “التوطين” وفهم احتياجات السوق بشكل أعمق.

وخلال السنوات الأخيرة، توسعت شيري في 18 سوقا أوروبيا، ونجحت في خدمة أكثر من 100 ألف مستخدم. وتشير الأرقام إلى نمو قوي، حيث سجلت مبيعاتها في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو 39 ألف سيارة خلال أول شهرين من العام، بزيادة 200%، بينما قفزت صادراتها من سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 250%.

هذا النمو مدعوم باستراتيجية الاندماج المحلي، والتي تجلت بوضوح في مشروع “Ebro” داخل إسبانيا، بالتعاون مع EV Motors، لإحياء علامة تاريخية وإعادة تشغيل مصنع في برشلونة، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة عمل.

وعلى مدار أكثر من 25 عاما، نجحت شيري في التحول من مُصدر ناشئ إلى لاعب عالمي، حيث تخدم اليوم أكثر من 19 مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة، مع احتفاظها بصدارة صادرات السيارات الصينية لسنوات طويلة.

ومع اقتراب انطلاق معرض بكين 2026، تؤكد شيري أنها ستواصل الاعتماد على الابتكار والتوسع العالمي كركيزتين أساسيتين، لتقديم تجربة تنقل أكثر تطورًا، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، خاصة أوروبا التي أصبحت محورًا رئيسيًا في خططها المستقبلية.