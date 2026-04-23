نائبة: أي خلل في مستشفى دمنهور ينعكس على مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة بالكامل

استعرضت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن تدني مستوى الخدمات الطبية داخل مستشفى دمنهور التعليمي، مشيرة إلى وجود عدد من أوجه القصور الإداري والفني التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في محافظة البحيرة.

وأكدت النائبة، خلال استعراضها لطلب الإحاطة، أن أي خلل في مستشفى دمنهور ينعكس على مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة بالكامل، خاصة في ظل وجود قوائم انتظار للعمليات.

وأوضحت أنه تم إلغاء حضور 6 حالات مرضية بحجة وجود ضغط في جدول العمليات لمدة يومين، إلى جانب ضعف ملحوظ في إجراء العمليات، حيث تم تنفيذ 4 عمليات قلب مفتوح فقط، وتحويل 5 حالات إلى مستشفى ناصر، بينما سُجلت عملية كبد واحدة، بإجمالي نحو 700 عملية داخل المستشفى.

وأشارت إلى وجود مشكلات تنظيمية خلال فترات الأعياد، من بينها غياب أجهزة الحاسب الآلي وعدم انتظام إجراءات تسجيل المرضى، إلى جانب شكاوى من تحصيل رسوم من بعض المرضى رغم تسجيل الخدمة على أنها مجانية، مستشهدة بحالة طفل تم تحصيل 550 جنيهًا منه مقابل فحوصات يُفترض تقديمها دون مقابل.

وفيما يتعلق بالكوادر الطبية، لفتت النائبة إلى وجود قرارات نقل وصفتها بـ"غير المدروسة"، من بينها تكليف إحدى العاملات بإدارة العناية المركزة رغم عدم امتلاكها الخبرة الكافية، ما قد يؤثر على مستوى الخدمة.

كما تطرقت إلى واقعة يُشتبه في حدوث تلاعب فيها، تتعلق بوجود مريضة داخل قسم الكلى دون مبرر طبي واضح، بهدف صرف أدوية مرتفعة التكلفة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بعد اكتشاف الواقعة، مع نقل أحد المسؤولين.

وأشارت كذلك إلى واقعة سرقة مستلزمات طبية تُقدر بنحو نصف مليون جنيه، تم تحرير محضر بها، دون الإعلان حتى الآن عن نتائج التحقيق أو استرداد تلك المستلزمات.

وأضافت النائبة أن هناك مخالفات إدارية أخرى، من بينها صرف مكافآت لبعض المسؤولين رغم عدم تواجدهم، إلى جانب ما وصفته بمخالفة قانونية تتعلق بتعيين أقارب من الدرجة الأولى في مواقع وظيفية داخل نفس الجهة.

كما أثارت مسألة توقيع الكشف الطبي على أطفال دون إشراف أطباء متخصصين، مع استخدام أختام رسمية، مؤكدة امتلاكها شهادات على هذه الوقائع.

وفي سياق متصل، وجهت الشكر للدكتور عمرو قنديل لتصريحاته حول غياب السيطرة الإدارية، خاصة عقب حادث حريق أحد المصاعد بالمستشفى، والذي أعقبه وقوع حادث آخر أدى إلى إصابة أحد العاملين.

واختتمت النائبة طلبها بالإشارة إلى وجود وقائع وفاة داخل المستشفى، بعضها قيد التحقيق، مطالبة بفتح تحقيق شامل في جميع ما تم رصده من مخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحسين مستوى الخدمة الطبية وحماية حقوق المرضى.