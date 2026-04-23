زميله ضربه بقلم رصاص في عينه .. استغاثة أب: ابني عينه بتروح مني ولازم يعمل عمليات

استغاث أب من قرية بهناي بمركز الباجور في محافظة المنوفية، لعلاج نجله الصغير، بعد قيام زملائه بالاعتداء عليه باستخدام سنّ قلم في عينه.

وقال الأب إن طفله الصغير محمد ذهب إلى المدرسة كعادته، وقام بعض زملائه بتكتيفه والاعتداء عليه باستخدام سنّ قلم رصاص في عينه.

وأضاف أن نجله أُصيب بانفجار في القرنية، وتم إجراء عملية جراحية له لاستخراج سن القلم، بعد أن تبين وجوده داخل العين.

وأوضح أنه بعد إجراء العملية، تم تحويله إلى مستشفى رمد شبين الكوم وعيادة أبو بكر ومستشفى مدينة نصر لاستكمال باقي التدخلات الجراحية، والتي تشمل المياه البيضاء وزراعة الشبكية والحقن، بالإضافة إلى إجراء أشعة ورسم على العصب والقرنية، ثم تم تحويله إلى معهد البحوث.

وأشار إلى أن معهد البحوث أفاد بضرورة الانتظار لمدة 3 أشهر لإجراء بعض الأشعات، إلا أنه أكد ضرورة إجراء عملية المياه البيضاء بشكل عاجل لتأثيرها على العين.

وأكد الأب أنه يعمل باليومية، وأنفق الكثير على علاج نجله، واضطر إلى الاستدانة لتوفير تكاليف العلاج، مناشدًا المسؤولين مساعدته لإنقاذ نظر نجله وإجراء التدخلات الطبية اللازمة.