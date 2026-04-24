خبير أسري يحسم الجدل : الحرية في اللباس حق أساسي في الأماكن العامة

أكد الدكتور شريف العماري، الباحث المتخصص في شؤون العلاقات الأسرية، أن مسألة ارتداء النقاب في الأماكن العامة يجب التعامل معها في إطار احترام الحريات الشخصية، موضحًا أن الأماكن العامة بطبيعتها لا يجوز فيها فرض زي محدد، طالما لا يتعارض ذلك مع القواعد العامة أو الذوق العام.

ضوابط داخلية تتعلق بالزي

وخلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أوضح العماري أن هناك فرقًا جوهريًا بين الأماكن العامة والخاصة، حيث يحق للأماكن الخاصة وضع ضوابط داخلية تتعلق بالزي، بينما تظل الحرية الشخصية هي الأصل في الأماكن العامة، بما يمنح الأفراد حرية اختيار مظهرهم دون قيود مباشرة.

وأشار الخبير الأسري إلى أن النقاب يُعد من الأزياء الموجودة في عدد من المجتمعات حول العالم، وليس مرتبطًا بدولة أو ثقافة واحدة، وهو ما يجعله خيارًا شخصيًا ينبغي احترامه دون منعه بشكل مطلق أو تقييده.

وشدد على أن تنظيم المظهر داخل بعض الأماكن الخاصة—مثل الأندية أو المؤسسات—يُعد أمرًا مشروعًا إذا كان مرتبطًا بطبيعة المكان، لكنه يظل استثناءً ولا يمكن تعميمه على المجتمع بأكمله.