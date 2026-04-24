أكاديمية البحث العلمي تُعلن نشر ملف حقائق حول البوليمرات الخضراء

أعلن العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية عن إصدار ملف حقائق جديد ضمن سلسلة الكتيبات الإعلامية الموجزة "Fact Sheets"، التي تتناول موضوعات علمية ناشئة تهم الدول النامية.

في إطار التعاون المستمر بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية (NAM S&T)، وحرصًا على نشر المعرفة العلمية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، تم مؤخرًا نشر ملف بعنوان "البوليمرات الخضراء (Green Polymers)"، والذي يُسلط الضوء على أحد المجالات الواعدة في تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تطوير مواد صديقة للبيئة تُسهم في الحد من التلوث وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وقد تم إعداد هذا الملف بالتعاون مع جامعة JSS للعلوم والتكنولوجيا (JSS STU) بمدينة ميسورو – الهند، بمساهمة علمية من الأستاذ الدكتور/ بي إس مادهوكار، إلى جانب فريق من الباحثين بالجامعة، وبمشاركة الطاقم العلمي لمركز NAM S&T.

وتدعو الأكاديمية السادة الباحثين والمتخصصين إلى الاطلاع على هذا الملف، ومشاركة آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير محتوى "ملفات الحقائق" وتعزيز الاستفادة منها في الأوساط العلمية والبحثية.

