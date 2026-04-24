بعد توليها منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ...رانيا المشاط توجة رسالة مؤثرة لوالديها

وجهت الدكتورة رانيا المشاط رسالة شكر و أمتنان لوالديها بعد توليها منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا).

و كتب رانيا المشاط عبر أنستجرام :اللي يعرف والدي الدكتور عبد المنعم المشاط يعرف قد إيه هو بيحب العلم ويشجع كل محبي و باحثي العلم والتعلم ،و اللي يعرف والدي الدكتور عبد المنعم المشاط يعرف عدد تلاميذه غير المحدود واللي ساندهم في حياتهم العلمية والمهنية والشخصية اللي النهاردة بيشغلوا مناصب مرموقة وطنياً ودولياً.

و أضافت :اللي يعرف والدي الدكتور عبد المنعم المشاط يعرف معني الرضا وحب الحياة وان الإنسان لازم يفتح قلبة عشان ربنا يفتح آفاقه.

و أستكملت :والدي الدكتور عبد المنعم المشاط دايماً يقول لي يا رانيا ... " الدنيا واسعة " ربنا خلقها كده ، الدنيا جميلة ربنا خلقها عشان نستمتع بها.

و أختتمت :النهاردة عايزة احتفل معاكم بوالدي ووالدتي اللي أساس كل خطوه في رحلتي عدد نجوم السماء وعدد أوراق الشجر وعدد حبات الرمل ما تكفيش لشكرهم ،ربنا يديهم الصحة وطولة العمر،وافتكروا دايماً: "الدنيا واسعة.