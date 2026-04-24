إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بأسيوط.. أسماء

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم في انقلاب تروسيكل على طريق السلخانة بمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغا بانقلاب تروسيكل على طريق السلخانة بمركز القوصية في محافظة أسيوط، ووجود مصابين.

انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، لموقع البلاغ؛ وبالفحص والمعاينة تبين إصابة كلا من:

عبد الحافظ محمد عبد الحافظ، 68 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، محمود احمد عبد الحافظ، 19 عاما، جرح بالوجه 3 سم، محمد سمير محمد، 26 عاما، جرح بالقدم اليمنى 5 سم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.